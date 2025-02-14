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CHP'li Karatepe: Kamu Harcamaları Analiz Edilmeli

CHP'li Karatepe: Kamu Harcamaları Analiz Edilmeli
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, kamu harcamalarının vatandaşın hayatına etkisinin öncelikle analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak kamu harcamalarının nasıl kamusal sonuçlar çıkardığının, vatandaşın hayatını ne kadar kolaylaştırdığının ya da zorlaştırdığının öncelikli olarak analiz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Karatepe, partisinin Çanakkale Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" konulu toplantı sonrası CHP Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karatepe, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak kamu harcamalarının nasıl kamusal sonuçlar çıkardığının, vatandaşın hayatını ne kadar kolaylaştırdığının ya da zorlaştırdığının öncelikli olarak analiz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla sadece bir oranı referans ya da esas alarak yapılan analizlerin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının öncelikli olarak yapılması gerektiğini ifade etmek isteriz."

Yalçın Karatepe, iktidara geldiklerinde Türkiye'yi 21. yüzyılda hak ettiği kalkınma ve refah seviyesine ulaştıracaklarını kaydetti.

Toplantıya, CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan ile partililer katıldı.

Daha sonra Karatepe ve beraberindekiler, Kent Lokantası'nı ziyaret edip, Ercan Adsız Toplantı Salonu'ndaki "Emek ve Meslek Örgütleri Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Politika
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