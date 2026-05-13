CHP'li Gezmiş: İlaç yokluğu büyüyor, doğru politikalar şart

CHP Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, ilaç yokluğunun sistematik bir sorun haline geldiğini belirterek, doğru ilaç politikalarının hayata geçirilmesi ve eczacılara yeşil pasaport verilmesi çağrısı yaptı.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Fedakarca çalışan eczacıların bazı sorunlarla mücadele ettiğini aktaran Gezmiş, küçük ve orta ölçekli eczanelerin ayakta kalmakta zorlandığını dile getirdi.

Vatandaşların bazı ilaçlara ulaşamadığını, bulunamayan ilaç probleminin sistematik sorun haline geldiğini savunan Gezmiş, bunun ilaç fiyatlandırmasındaki yanlış politikalardan kaynaklandığını öne sürdü.

CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de ilaç yokluğu vardır ancak sorun yanlış yerde aranmaktadır. Doğru ilaç politikaları hayata geçirilmelidir. İlaç yokluğu büyüdükçe sahte ilaç tehdidi de büyümektedir. İnternet üzerinden satılan sahte ilaçlar toplum sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. İlacın tek güvenli adresi eczanelerdir. Eczanelerimizde sahte ilaç asla bulunmaz."

Eczacıların yurt dışındaki mesleki gelişim fırsatlarına erişmeleri gerektiğini de dile getiren Gezmiş, bu nedenle eczacılara yeşil pasaport verilmesini istedi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
