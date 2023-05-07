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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: 'AKP sayesinde Kılıçdaroğlu'nun selamını ilettim'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: 'AKP sayesinde Kılıçdaroğlu'nun selamını ilettim'

Politika Haberleri

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin İstanbul mitinginde kendi görüntülerinin izletilmesine ilişkin, 'Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin İstanbul mitinginde kendi görüntülerinin izletilmesine ilişkin, "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda miting düzenledi. Mitinginde, izletilen videoda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bazı görüntülerine de yer verildi.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımında, "Sevgili AKP İstanbul örgütü, sayenizde Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamını mitinginizdeki İstanbullu kardeşlerimize de iletmiş oldum. Kıymetli mevkidaşım Sayın Kabaktepe'ye teşekkür ederim. Hemşeri dayanışması" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu İstanbul Politika Haberler

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