CHP'nin 81 ildeki saha çalışmaları genel seçime kadar sürecek

CHP, 4 Mayıs itibarıyla genel seçime kadar sürecek saha çalışmalarına başladı. Parti üyeleri, vatandaşlarla bire bir iletişim kurarak parti programını ve güncel konuları anlatacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Politika Kurulu Başkanları, il ve ilçe teşkilatları ile partinin 106 bin sandık görevlisi saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 81 il, 973 ilçedeki seçim bölgeleri baz alınarak, esnaf, semt pazarı, kurban pazarı, sanayi bölgeleri, muhtarlıklar ve sokaktaki vatandaşlara ziyaretlerde bulunuluyor.

Saha çalışmalarında vatandaşlara parti programı ve hükümet programının detayları, güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile demokrasi ve adalet başlıklarında anlatılıyor.

Başta ekonomi olmak üzere, güncel siyasi gelişmeler ile iç ve dış politika konularında vatandaşların görüş, öneri ve talepleri toplanıyor, genel merkeze bildiriliyor.

Genel seçime kadar sürecek saha çalışmalarına Genel Başkan Özel'in de katılması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
