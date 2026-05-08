CHP'nin 81 ildeki saha çalışmaları genel seçime kadar sürecek

CHP'de 4 Mayıs itibarıyla başlayan ve vatandaşlarla bire bir iletişim kurulması hedeflenen saha çalışmaları, genel seçime kadar sürecek.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Politika Kurulu Başkanları, il ve ilçe teşkilatları ile partinin 106 bin sandık görevlisi saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 81 il, 973 ilçedeki seçim bölgeleri baz alınarak, esnaf, semt pazarı, kurban pazarı, sanayi bölgeleri, muhtarlıklar ve sokaktaki vatandaşlara ziyaretlerde bulunuluyor.

Saha çalışmalarında vatandaşlara parti programı ve hükümet programının detayları, güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile demokrasi ve adalet başlıklarında anlatılıyor.

Başta ekonomi olmak üzere, güncel siyasi gelişmeler ile iç ve dış politika konularında vatandaşların görüş, öneri ve talepleri toplanıyor, genel merkeze bildiriliyor.

Genel seçime kadar sürecek saha çalışmalarına Genel Başkan Özel'in de katılması öngörülüyor.