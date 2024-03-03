CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da İYİ Parti ile ittifak kuramadıklarını belirtti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da İYİ Parti ile ittifak kurmayı istediklerini ama yapamadıklarını belirterek, "Keşke ittifak kurabilseydik, birimizin olduğu yerde öbürümüz olmasaydı. Büyükşehirde de her yerde de çok daha rahat olsaydık ama olmadı." dedi.

Partisinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek'in Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Özel, yerel seçimlerde, büyükşehir dahil birçok belediyeyi kazanmak istediklerini söyledi.

Özel, anket sonuçlarına göre Manisa'daki pek çok ilçede AK Parti ile yarıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen seçim CHP olarak bağrımıza taş bastık. CHP'ye 'Büyükşehir, Şehzadeler ve Yunusemre İYİ Partide olacak dediler', 'Tamam' dedik. Gittik oylarımızı İYİ Partiye verdik. Bu seçimde de İYİ Partinin adayı var iki tarafta... Keşke ittifak kurabilseydik, birimizin olduğu yerde öbürümüz olmasaydı. Büyükşehirde de her yerde de çok daha rahat olsaydık ama olmadı. Ama ben Manisalı hemşehrilerimden, iyi insanlardan, güneş yüzlü insanlardan, gözlerinde güneş açanlardan kendi memleketimde bir beklentim var. Siz geçen birlikte mücadele edip yenemediğimiz AK Parti'yi bu sefer Gülşah (CHP Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay) değiştiriyor, aman ha arkamızda durun sakın bize kaybettirmeyin. Ayrıca şunu unutmayın 'eski dosttan düşman olmaz', o belediye İYİ Partiye gönül vermiş herkesin de belediyesi olacak."

Özel, Yunusemre ilçesinde de adayları Semih Balaban'ın önde olduğunu öne sürdü.

Manisa'daki İYİ Parti seçmeninden destek beklediklerini vurgulayan Özel, "Ben söyleyince, hep 'abla' dediğim, çok sevdiğim Meral Hanım biraz da kızmaya başladı ama geçen seçimde bize İYİ Parti söylendiği anda Büyükşehirde, Yunusemre'de hep birlikte İYİ Partiye verdik, canla başla çalıştık. Herhalde Manisa'daki İYİ Partililer hepimizden çok İYİ Partiye sahip çıkan Semih Balaban'a gönül borçlarını bu sefer ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

DEM Parti ile görüşmelerine yönelik eleştirilere de değinen Özel, şöyle konuştu:

"Efendim 'DEM Parti ile görüşüyor', önümüzde bayram var. Bana bir şeyle övünebilirsin deseler ne ile övünürüm biliyor musunuz? Biz Türkiye'deki tüm siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partiyiz. Çünkü biz Türkiye'nin temel direğiyiz, taşıyıcı kolonuyuz. Ben 6,5 milyon oy veren yurttaşın hatırına ve saygısına DEM Parti ile bayramlaşırım. MHP, İYİ Parti, AK Parti ve DSP ile bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti CHP'dir. O yüzden CHP'liler partisiyle gurur duysun. İşbirliği yaparsak açık söyleriz, ittifak yaparsak açık yaparız. Bu sefer de 'Bir ittifak var açıkla' diyorlar, Açıklıyorum. İttifakımızın adı Türkiye ittifakıdır, rengi ay yıldızlı al bayrağın rengidir."

Zeyrek, projelerini anlattı

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek de seçilmesi halinde Manisa'da ilk 2 tonluk şebeke suyunu 1 liradan vatandaşlara sunacaklarını belirtti.

250 gramlık halk ekmeği 5 liradan satacaklarını, 3 yılda tamamlayacağı raylı sistem projesiyle günde 45 bin yolcuyu taşıyacaklarını, 15 yılda kendisini finanse edecek raylı sistem projesiyle şehirde ulaşımın yüzde 50 ucuzlayacağını söyleyen Zeyrek, ayrıca İzmir ile Manisa'yı raylı sistemle birbirine bağlayarak iki kent arasındaki ulaşımı 15 dakikaya düşüreceklerini anlattı.

Zeyrek, pek çok ilçedeki otogarları yenileyeceklerini, altyapı ve üstyapıyı modernleştirerek kente yeni meydanlar kazandıracaklarını, kavşakları yenileyip otopark sayısını arttırarak şehirdeki ulaşımı rahatlatacaklarını sözlerine ekledi.