CHP Genel Başkanı Özel, PM toplantısında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tercihlerimizde tek kriter olacak. Milletin gönlünde yer etmiş, seçildiği günden daha iyi durumda olan ve yeniden seçilecek belediye başkanlarımız, yeniden aday olacaklar. Sayısının çok olduğunu düşünmüyorum ama yaptığı hizmet halkta teveccüh görmüyorsa, o zaman durumları yeniden değerlendirilecek." dedi.

Özel, 38. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, CHP olarak gelecek dönem üstlendikleri iki önemli görev bulunduğunu aktardı.

Özel, "Bunlardan bir tanesi, Türkiye'de, CHP'nin en önemli iktidar alternatifi olduğunu, yapıcı, etkili, hem yol gösteren hem engel olabilen bir muhalefet anlayışıyla ilerleyişini ve bunu nasıl bir parti mimarisiyle yapacağımızı anlatacağım." ifadesini kullandı.

Kurultayda verdikleri her sözü tuttuklarını aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Örgütümüze, kadınlara, ülkemize verdiğimiz sözleri tutuyoruz ve CHP'yi iktidar yapma inancıyla çalışıyoruz. Bunun ilk sınavı mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler. Yerel seçimlerde elimizde bulunan, milletimizin bize emanet ettiği, temiz, ahlaklı bir şekilde yönettiğimiz, çalışkanlıklarıyla her biriyle gurur duyduğumuz belediyelerimizin yeniden kazanılması. Bu kazanımda bir tek kriterimiz var. Tercihlerimizde tek kriter olacak. Milletin gönlünde yer etmiş, seçildiği günden daha iyi durumda olan ve yeniden seçilecek belediye başkanlarımız, yeniden aday olacaklar. Sayısının çok olduğunu düşünmüyorum ama yaptığı hizmet halkta teveccüh görmüyorsa, o zaman durumları yeniden değerlendirilecek."

Objektif kriterlerle ölçme değerlendirmeyle kimsenin hakkını yemeden ilerleyeceklerini vurgulayan Özel, "Kapalı toplantıda kullandığımız bir ifadeyi burada bir kez daha söylemek gerekirse ben hiçbir belediye başkanını, 'değişim' karşıtı diye cezalandırmak ve hak ettiği bir görevi kendisine vermemek niyetinde değilim. Hiçbir belediye başkanı da bize destek verdiği için hak etmediği bir yere gelmeyecek." diye konuştu.

İmamoğlu, Yavaş ve Çerçioğlu, yeniden aday yapılacak

Kurultay salonundaki kürsüye ilk düğmeyi ters ilikleyerek çıkmadığını belirten Özel, ilk düğmeyi ters iliklemenin birilerine belediye sözü vermek olduğunu aktardı.

Hiçbir ilde, ilçede genel başkanın söz verdiği ya da "değişim" ekibinin söz verdiği bir belediye başkanı adayları olmadığını dile getiren Özel, "Sadece Sayın Mansur Yavaş, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Aydın'ın 'topuklu efesi' Özlem Çerçioğlu'yla ilgili anketlerdeki çok yüksek memnuniyet oranına dayanarak, Parti Meclisi'ne bir teklifle geleceğiz ve üç belediye başkanımızı yeniden adaylaştıracağız." açıklamasında bulundu.

Kimseyi kayırmayacaklarını veya cezalandırmayacaklarını vurgulayan Özgür Özel, kurultayda verdiği genç üye sözünü hatırlatarak, PM'nin yaş ortalamasının 43 olduğunu söyledi.

Kurultayda, "Parti Meclisi'nde mutlaka örgütümüz kendisini görecek." dediğini de anımsatan Özel, "Parti Meclisi'mizde daha önce il ve ilçe başkanlığı yapmış 15 arkadaşımız, daha önce örgütlerde görev yapmış 32 arkadaşımız var." dedi.

PM'de doğal üyeler hariç sadece 14 milletvekili olduğunu bildiren Özel, Parti Meclisi'nin onaylamadığı hiçbir şeyi yapmak niyetinde olmadığını vurguladı.

Yeni MYK'yi açıkladı

Partisinin yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) da açıklayan Özel, şunları kaydetti:

"Bugün PM'de bizim anahtar listemizde olmayan 8 arkadaşımız var. O arkadaşlar listemizde bir delik vardı. O deliğe yama yaptılar. Aynı kumaştanlar ve bundan sonra ne kadar yakından bakarsanız bakın o yamada dikiş izi bile görmeyeceksiniz. O 8 arkadaşımızdan 4'ünü MYK'de görevlendirmiş durumdayız. Yani Parti Meclisi'nde bizim listemiz dışında gelen arkadaşlarımızın yüzde 50'sini görevlendirdik."

MYK'nin yaş ortalamasının 46 olduğunu bildiren Özel, şu bilgileri paylaştı:

"MYK'miz 24 kişiden oluşuyor. 24 genel başkan yardımcısı arkadaşımız var. Bu MYK'mizin iki kompartımanı var. MYK'mizde gruplardan bir tanesi, gölge kabine. Gölge kabinede Selin Sayek Böke cumhurbaşkanı yardımcısının karşılığı olarak görev yapacak. Gökçe Gökçen Adalet Bakanlığı, Aylin Nazlıaka Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gamze Taşcıer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak. Gülşah Deniz Atalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız. Kendisi bu görevi, daha önce Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı yapmış olan Sayın Bayram Bozoğlu'yla birlikte yapacak. Sayın İlhan Uzgel Dışişleri Bakanlığı, İlhan Hoca'nın geçmiş dönemlerde özellikle Mülkiye'de bölüm başkanlığı yaptığını, dış politikadan sorumlu olduğunu ve daha sonra zorunlu olarak emekli edildiğini ifade etmem lazım. Deniz Yavuz Yılmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve gölge kabinemizdeki bakanımız."

Sevgi Kılıç'ın Gençlik ve Spor Bakanlığından, Yalçın Karatepe'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacağını açıklayan Özel, "İçişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Murat Bakan, Kültür ve Turizm Bakanlığında Sayın Koza Yardımcı, Milli Eğitim Bakanlığında Sayın Suat Özçağdaş, Milli Savunma Bakanlığında Sayın Yankı Bağcıoğlu, Sağlık Bakanlığında Zeliha Aksaz Şahbaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Pınar Uzun Okakın, Tarım ve Orman Bakanlığında Erhan Adem, Ticaret Bakanlığında Sayın Volkan Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Ulaş Karasu görev yapacak." diye konuştu.

"Biz, 9 kadın ve 9 erkek görevlendirdik"

Açıkladığı gölge kabinede 9 gölge kadın bakan olduğunu bildiren Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisinde bu rakam 17'ye 1. Biz, 9 kadın ve 9 erkek görevlendirdik. Eşit temsille ilgili verdiğimiz söz bundan sonra da her aşamada görülecek. Biz Türkiye'yi yönetseydik böyle yönetecektik. Bundan sonra böyle yönetmeye talibiz." dedi.

Özel, İngiltere'den sonra Avrupa'da her bakanlığa karşı bir gölge kabine bakanı açıklayan ilk parti olduklarını da söyledi.

MYK'de ikinci kompartımanının, parti yönetimine ve idari görevlere odaklanacağını dile getiren Özel, Genel Sekreterliği Selin Sayek Böke'nin yürüteceğini söyledi. Özel, yapılacak tüzük değişikliği ile "Güçlü Genel Sekreterlik" modeline geçeceklerini de bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı pozisyonu, yurt içi ve yurt dışı örgütlenme diye ifade ediyoruz, Sayın Ensar Aytekin'e emanet. Saymanlık görevini Özgür Karabat arkadaşımıza, yerel yönetimler ve dirençli kentler görevini hem yerel yönetimler konusundaki deneyimiyle hem deprem komisyonu başkanlığıyla hem eğitimiyle Gökan Zeybek'e, halkla ilişkiler ve medya ilişkilerini Burhanettin Bulut'a, seçim parti ve hukuk işlerini avukat Gül Çiftçi Binici'ye ve Parti Sözcülüğü görevini İzmir Milletvekilimiz Deniz Yücel'e vermiş durumdayız."

Genel Başkan Özel, MYK toplantılarını pazartesi günleri yapmaya devam edeceklerini belirtirken, CHP'nin iyi yönetilmesi için gereken tüm çabayı göstereceklerinin altını çizdi.

Özel, "Eksiklerimiz olacak, yanlışlarımız olacak ama kötü niyetimiz olmayacak. Bizim bakanlarımız gensoruya tabi. Parti Meclisi'miz gensoru verebilir. Parti Meclisi'miz kusuru olan bir bakanı, ben dirensem de çoğunluk istemiyorsa beni değiştirmeye zorlayabilir." dedi.

Özel, konuşmasının ardından yeni MYK'yi PM'nin onayına sundu. MYK, PM'nin tüm üyelerinin oyunu aldı.

Tüzük Kurultayı yeniden değerlendirilecek

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Özel, kasım sonunda yapılması planlanan Tüzük Kurultayı'nın ne zaman yapılacağı yönündeki soru üzerine, kurultay için kendilerinden önceki yönetimin gerekli işlemleri yapmadığını dile getirdi. Resmi prosedür yerine getirilmediği için bu tarihte kurultay yapılmasının mümkün olmadığını bildiren Özel, konuyu çarşamba günü gerçekleştirecekleri il başkanları toplantısında yeniden ele alacaklarını söyledi.

Özel, yerel seçimde adayların ön seçimle belirlenip belirlenmeyeceği yönündeki soru üzerine, hakim huzurunda yapılacak bir ön seçim için takvimin uygun olmadığını dile getirdi.

Özel, "O yüzden mümkün olduğu kadar erken karar verebilmek için sonucuna uyulacak temayül yoklamaları, eğilim yoklamaları yapacağız ama ikinci çıkanı gidip de Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeyeceğiz. Örgüt kimi seçerse o olacak." diye konuştu.

Partinin 100. yılı dolayısıyla daha önce görüşülen af konusunun yeniden gündeme gelip gelmeyeceği de sorulan Özel, affın MYK'nin konusu olduğunu belirtti.

Yapılacak ikinci PM öncesi konuyu MYK'ye taşıyacağını açıklayan Özel, "MYK'de olgunlaştırıp PM'nin görüşünü alacağız. Kapsamının doğru belirlendiği, kimseyi incitmeyen örneğin işte kadına şiddetten dolayı gitmiş birisini affetmemizi kimse beklemesin. Kapsamı doğru belirlenmiş bir yüzüncü yıl affından ben şahsen yanayım." diye konuştu.

Özel, açıklamalarının ardından PM üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.