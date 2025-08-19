CHP Gelir Vergisi İlk Dilimini 1 Milyon Lira Olarak Belirledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, gelir vergisinin ilk diliminin 1 milyon lira olması gerektiğini belirterek, bu uygulamanın vatandaşların üzerindeki vergi yükünü azaltacağını savundu. Ayrıca, vatandaşların harcamalarının vergi matrahından düşülebileceğine dair düzenlemeler hazırlandığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, gelir vergisinin ilk diliminin 1 milyon lira olması gerektiğini belirterek, "1 milyon liraya kadar elde edilen tüm gelirlerden aynı oranda vergi alınmalıdır. Diğer dilimler buna bağlı kademeli olarak belirlenmelidir." dedi.

Karatepe, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu son teklifin yeterli olmadığını, "iktidarın çalışanları enflasyon karşısında ezdirmeye kararlığı olduğunu" ileri sürdü.

Vatandaşların üzerindeki vergi yükünün azaltılması çağrısında bulunan Karatepe, şunları kaydetti:

"Gelir vergisinin ilk dilimi, 1 milyon lira olmalıdır. 1 milyon liraya kadar elde edilen tüm gelirlerden aynı oranda vergi alınmalıdır. Diğer dilimler buna bağlı kademeli olarak belirlenmelidir. Türk-İş her ay düzenli olarak açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıklıyor. Temmuz ayı verilerine baktığımızda, bir ailenin yoksulluk sınırı 86 bin 37 lira olarak açıklandı. Bunu 12 ile çarparsak yıllık tutar 1 milyon lira yapıyor. İfade ettiğimiz rakam, yoksulluk sınırının altındaki vatandaşlarımıza çok düşük oranda vergi ödeyecekleri bir sonuç ortaya çıkarsın diye bulunmuş bir orandır."

Vatandaşların belli vergi indirimlerinden yararlanmasına imkan verecek düzenlemelere ilişkin parti olarak hazırlıklar yaptıklarını aktaran Karatepe, "Vatandaşlarımız her yıl verecekleri beyannamelerle belli harcamalarını vergi matrahlarından düşebileceklerdir. Örneğin kira ödüyorsanız, eğitim için para harcıyorsanız, sağlık için para harcıyorsanız, bu harcamalarınızı vergi matrahından düşeceksiniz. Bu, kuvvetle muhtemeldir, takip eden yılda daha düşük oranda vergi ödemenize yol açacaktır." diye konuştu.

Karatepe, bugün elde ettikleri gelirle geçinmekte zorlanan vatandaşlara böyle bir imkanın sunulmasının, Türkiye'nin hızla yapması gereken bir şey olduğunu söyledi.

