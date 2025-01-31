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CHP'den Ayrıştırmama Vurgusu: İktidara Geliyoruz

CHP'den Ayrıştırmama Vurgusu: İktidara Geliyoruz
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin mitinginde ayrıştırma yapmayacaklarını ve Anadolu'da her yerde olacaklarını belirterek, iktidarı almaya kararlı olduklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "İnsanları ayrıştırmayacağız. 'O bana oy vermemiş, bu vermiş' demeyeceğiz." dedi.

Başarır, partisinin Samsun İl Başkanlığı tarafından Abdullah Paşa Meydanı'nda düzenlenen Büyük Çarşamba Mitingi'nde, mahkeme kararlarıyla korkutulamayacaklarını söyledi.

"İnsanları ayrıştırmayacağız. 'O bana oy vermemiş, bu vermiş' demeyeceğiz." diyen Başarır, artık takım tutar gibi parti tutmanın sonunun geldiğini belirtti.

CHP'nin ilk mitingini Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaptığını kaydeden Başarır, "Anadolu'da olacağız. Bundan sonra Edirne'de, Kars'ta, Samsun'da, Rize'de, Osmaniye'de, her yerde olacağız. Köylerde, mahallelerde, sokaklarda ve evlerde toplanacağız. Biz kararımızı verdik, iktidarı almaya geliyoruz. Bize bu şansı verin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Politika
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