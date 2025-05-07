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Cevdet Yılmaz ve Ünal Üstel KKTC'de İktisadi İşbirliğini Görüştü

Cevdet Yılmaz ve Ünal Üstel KKTC'de İktisadi İşbirliğini Görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile yaptığı görüşmede iktisadi ve mali iş birliği protokolünü ele aldı. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ve gelecekteki iş birliği projeleri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iktisadi ve mali iş birliği protokolünün detaylarını kapsamlı biçimde ele aldık, bölgesel gelişmelerin yanı sıra önümüzdeki dönemde öncelik vereceğimiz projeleri ve iş birliği alanlarımızı değerlendirdik. Sayın Üstel'e nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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