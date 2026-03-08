Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ile yeni bir dönem başlıyor. Yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma anlayışıyla geleceği kadınlarla birlikte inşa ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

