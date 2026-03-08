Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımda, 'Kadınsız kalkınma yarım kalır' diyerek Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi'nin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ile yeni bir dönem başlıyor. Yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma anlayışıyla geleceği kadınlarla birlikte inşa ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kadınsız kalkınma yarım kalır. Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ile yeni bir dönem başlıyor. Yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma anlayışıyla geleceği kadınlarla birlikte inşa ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
