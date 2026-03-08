Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımda, 'Kadınsız kalkınma yarım kalır' diyerek Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi'nin önemine vurgu yaptı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Kadınsız kalkınma yarım kalır. Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ile yeni bir dönem başlıyor. Yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma anlayışıyla geleceği kadınlarla birlikte inşa ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."