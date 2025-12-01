Haberler

Cevdet Yılmaz: 'Plan ve Bütçe Komisyonu şov yeri değil'

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde, eleştirilere yanıt vererek Plan ve Bütçe Komisyonu'nun şov yeri olmadığını vurguladı. CHP'li milletvekili ise halkın açlık çektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Plan ve Bütçe Komisyonu şov yeri değil" dedi.

Yılmaz, 2026 yılı Merkezi Yönetim bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı. CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, Yılmaz'a 'Yer sofralarında yemek yenilen günleri hatırlasın. Saray sonralarında fazla durmasın. Sarayda masraf var, israf var. Halk gerçekten açlıktan kırılıyor' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Plan ve Bütçe Komisyonu şov yeri değil' cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
