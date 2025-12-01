Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Plan ve Bütçe Komisyonu şov yeri değil" dedi.

Yılmaz, 2026 yılı Merkezi Yönetim bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı. CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, Yılmaz'a 'Yer sofralarında yemek yenilen günleri hatırlasın. Saray sonralarında fazla durmasın. Sarayda masraf var, israf var. Halk gerçekten açlıktan kırılıyor' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Plan ve Bütçe Komisyonu şov yeri değil' cevabını verdi. - ANKARA