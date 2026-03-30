Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sıfır atık anlayışının sadece çevresel bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirtti. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü nedeniyle yapılan açıklamada, Emine Erdoğan'a ve katkıda bulunanlara teşekkür edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sıfır atık yaklaşımı yalnızca çevresel bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve ahlaki bir sorumluluk ve nesiller arası adalet için zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Daha yaşanabilir bir dünya, kaynakları verimli kullanarak israfı önleyen, üretirken de tüketirken de sorumluluk bilinciyle hareket eden bir anlayışla mümkündür. Bu nedenle sıfır atık yaklaşımı yalnızca çevresel bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve ahlaki bir sorumluluk ve nesiller arası adalet için zorunluluktur. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle, bu güçlü vizyonun ülkemizde ve dünyada yaygınlaşmasına öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, katkısı olan tüm kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış

Banka soygunu sanıldı, altından aşk çıktı