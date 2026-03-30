Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sıfır atık yaklaşımı yalnızca çevresel bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve ahlaki bir sorumluluk ve nesiller arası adalet için zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Daha yaşanabilir bir dünya, kaynakları verimli kullanarak israfı önleyen, üretirken de tüketirken de sorumluluk bilinciyle hareket eden bir anlayışla mümkündür. Bu nedenle sıfır atık yaklaşımı yalnızca çevresel bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve ahlaki bir sorumluluk ve nesiller arası adalet için zorunluluktur. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle, bu güçlü vizyonun ülkemizde ve dünyada yaygınlaşmasına öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, katkısı olan tüm kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunuyoruz."