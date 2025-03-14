Canlı yayında "Nas" tartışması

Canlı yayında gazeteciler arasında "Nas Ekonomisi" tartışması yaşandı. Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" isimli programda Gazeteci Yazar Şükrü Küçükşahin ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında tansiyon yükseldi.

"ENFLASYON HALA TAHMİNLERİN ÖTESİNDE"

Küçükşahin, "'Nas' yanlışı ile haksız servet transferi yapmış, yoksullardan almış zenginlere vermiş bir iktidar var. O nedenle bu süreci de düzeltemez. Hala tahminlerin ötesinde bir enflasyon yüksek. Bu ülke dünya şampiyonu enflasyonda" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ANLAMI FAİZ ZULÜMDÜR"

Küçükşahin'e tepki gösteren Burhan ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nas' ifadesi ile ilgili önemli bir söz söyledi. Sayın Cumhurbaşkanının 'Nas' ifadesiyle söylediği sözler belki de bugüne kadar söylediği en doğru cümlelerden bir tanesidir. Aslında söylediği şudur; faize karşıdır, faiz emek sömürüsüdür, alın teri sömürüsüdür. zulümdür, hakkın gaspıdır, üretimin, istihdamın durmasıdır. Tam tersi faizin düşmesi, faiz ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmesi gerekir. Bu 'Nas ekonomisi diyerek' geçiştirilemez. Bunun anlamı faiz zulümdür. Faize karşıyızdır." şeklinde konuştu.