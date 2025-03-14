Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Kanal sahibi bahis baronunun sosyal medyası da olay
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti

Canlı yayında "Nas" tartışması

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canlı yayında gazeteciler arasında "Nas Ekonomisi" tartışması yaşandı. Gazeteci Yazar Şükrü Küçükşahin, "'Nas' yanlışı ile haksız servet transferi yapmış, yoksullardan almış zenginlere vermiş bir iktidar var" dedi. Gazeteci Sinan Burhan ise, "Bu 'Nas ekonomisi' diyerek geçiştirilemez. Bunun anlamı faiz zulümdür. Faize karşıyızdır" diye konuştu.

Canlı yayında gazeteciler arasında "Nas Ekonomisi" tartışması yaşandı. Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" isimli programda Gazeteci Yazar Şükrü Küçükşahin ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında tansiyon yükseldi.

"ENFLASYON HALA TAHMİNLERİN ÖTESİNDE"

Küçükşahin, "'Nas' yanlışı ile haksız servet transferi yapmış, yoksullardan almış zenginlere vermiş bir iktidar var. O nedenle bu süreci de düzeltemez. Hala tahminlerin ötesinde bir enflasyon yüksek. Bu ülke dünya şampiyonu enflasyonda" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ANLAMI FAİZ ZULÜMDÜR"

Küçükşahin'e tepki gösteren Burhan ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nas' ifadesi ile ilgili önemli bir söz söyledi. Sayın Cumhurbaşkanının 'Nas' ifadesiyle söylediği sözler belki de bugüne kadar söylediği en doğru cümlelerden bir tanesidir. Aslında söylediği şudur; faize karşıdır, faiz emek sömürüsüdür, alın teri sömürüsüdür. zulümdür, hakkın gaspıdır, üretimin, istihdamın durmasıdır. Tam tersi faizin düşmesi, faiz ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmesi gerekir. Bu 'Nas ekonomisi diyerek' geçiştirilemez. Bunun anlamı faiz zulümdür. Faize karşıyızdır." şeklinde konuştu.

Canlı yayında
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
img

Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
img

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.