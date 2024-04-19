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Bomba iddia! Cuhmurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi bıraktı

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Fenerbahçeli olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK'da, "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" dediği iddia edildi.

Geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MKYK Toplantısında, 31 Mart sonuçları ve sonrasına ilişkin parti içinde alınacak tedbirler ve CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair analizler ele alındı.

ANALİZ ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; MKYK'da CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair ilçe ilçe analiz yapılması önerisi getirildi. Öneri Erdoğan tarafından da kabul edildi.

Bomba iddia! Cuhmurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi bıraktı

"FENERBAHÇELİ DEĞİLİM"

Spordaki son gelişmelerin de konuşulduğu toplantıda Fenerbahçeli olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK'da, "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" dediği iddia edildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Milli Takım Fenerbahçe Politika Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Firat Tas:

Artık Fenerbahçeliyiz

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Yasar Unal:

Çok önceden bırakmıştı zaten. Yeni bir durum değil.

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vatandaş:

Fenerbahçe malum başkanı yüzünden gitgide kendi kendini bitiriyor zaten.

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Ancinsan Toranaga:

Zararın neresinden dönersek o kârdır Sayın Cumhurbaşkanımız

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Ertan ipşir:

Adam amerikayla rusyayla avrupayla uğraştı durdu ama pes etmedi. Fenerbahçe sen nasıl bir kansersin nefesimiz kesildi

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