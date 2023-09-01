İl Genel Meclis Toplantısı'na katılan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, projeler hakkında bilgi aldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Genel Meclis Toplantısı'na katıldı. 2023 yılı eylül ayı toplantısında meclis üyeleri ile tanışan Vali Usta, İl Genel Meclisi'nin çalışmaları, gerçekleşen yatırımlar ve uygulanacak projeler hakkında Meclis Başkanı Hasan Basatemur'dan bilgi aldı.

İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi işbirliğinin önemine vurgu yapan Vali Usta, 'Güç birliği halinde vatandaşlarımıza kamu hizmetlerini en hızlı ve en etkin şekilde ulaştırmak için azami gayret içinde olacağız' dedi. - BİNGÖL