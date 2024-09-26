Üye Girişi
Haberler

Bingöl-Diyarbakır Kara Yolunda Yeni Viyadük Açıldı

Bingöl-Diyarbakır Kara Yolunda Yeni Viyadük Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl'de açılışı yapılan Genç Viyadüğü'nün trafikte sağladığı avantajları ve çevresel katkılarını vurguladı. Proje, yıllık 104 milyon lira tasarruf sağlarken, 2641 ton karbondioksit salınımını azaltıyor.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Bingöl'de hizmete açılan Bingöl- Diyarbakır kara yolundaki Genç Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, viyadüğün yapılmadan önce araçların Genç ilçesinin içinden geçtiğini belirterek, "Daha önce trafiğe açtığımız ama resmi açılışını yapmadığımız yollardan bir tanesidir. Burası, Bingöl'ün Genç üzerinden Diyarbakır'a devam eden yoludur. Proje kapsamında işimizi genel anlamda bitirdik. Ufak, tefek eksikliklerimiz kaldı. Çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Buradaki en önemli yapı da hemen arkamızda bulunan Genç Viyadüğü'dür. Genç Viyadüğü'nü yapmadan önce nasıldı? Genç ilçemizin içerisine girip, yaklaşık 2,5 kilometre daha hem şehir içerisindeki mevcut trafiği etkileyen hem de transit taşımacılığı ve trafiği yavaşlatan bir yolumuz vardı. Şehircilik anlamında da sıkıntılı bir durumdu. Bu viyadüğün yapılma kararını aldık, çalışmalara başladık. Çok şükür bitirdik. 620 metre uzunluğunda bir viyadüktür. 18 tane açıklığı olan bir viyadük. Bitirdik ve hizmete aldık" dedi.

'ZAMAN VE AKARYAKITTAN YILLIK 104 MİLYON LİRA TASARRUF ELDE ETTİK'

Bakan Uraloğlu, projeyle araçların daha az karbon salınımı yaptıklarını ifade ederek, "Toplamda 43 kilometre olan yolu 2,5 kilometre kısaltarak 40,5 kilometreye düşürmüş oldu. Burada zamandan, akaryakıttan gibi tasarruf ettik ama bunlardan daha önemlisi, güvenli bir trafik akışını sağlamış olduk. Hem Genç ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için hem de transit seyahat eden vatandaşlarımız için güvenli, konforlu, hızlı bir trafiği sağlamış olduk. Yıllık olarak zamandan ve akaryakıttan toplam 104 milyon liralık bir tasarruf elde ettik. Bu viyadüğümüz birkaç yılda kendisini amorti eden bir viyadük. Artık çevrecilik sadece Avrupa'da, Batı'da değil; ülkemizin her tarafında da çevre anlamındaki yaklaşımlar kıymetli. Burada, şehir içerisindeki durma, kalkma ve zaman kaybından dolayı egzoz emisyonu salınımı da ciddi bir seviyedeydi. Tam şehrin merkezindeydi. Bundan da yıllık 2641 ton tasarruf sağlandı. Çevreye daha fazla karbon salınımı engellemiş olduk. Bu anlamda da çok çevreci bir proje olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Bu viyadüğümüz, 2-2,5 kilometre bağlantı yollarıyla beraber, ilçemize, Bingöl'ümüze ve bütün bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Diyarbakır Politika Ekonomi trafik Bingöl Ulaşım Çevre Yaşam Genç

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi
Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mecidiyeköy - Okmeydanı neden trafik var, kaza mı oldu? Kör Nokta SON BÖLÜM izle! ATV Kör Nokta 2. bölüm izleme linki var mı? Fenerbahçe Union SG maçı hangi kanalda? FB Union SG maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Union SG maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Perşembe hangi diziler var? 26 Eylül Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 2.bölüm HD kesintisiz izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Ceyhan, Kozan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Eylül Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Serik, Döşemealtı 26-27 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kocaeli su kesintisi! 26-27 Eylül Gölcük, Gebze, Kartepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Eylül Sincan, Yenimahalle, Mamak, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });