Bingöl'de 258 Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada 23-30 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 258 aranan şahsın yakalandığını belirtti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tek amacımız Bingöl'ü daha güvenli daha huzurlu bir kent yapmak. Sizlerin destek ve anlayışıyla başaracağız. 23 Ekim - 30 Ekim 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 120'si yabancı olmak üzere toplam 63 bin 68 şahsı sorguladı. 258 aranan şahıs tespit edilip 7 gözaltı yapıldı. 913 araca ise cezai işlem yapılıp 56 araç trafikten men edildi. Emniyet KOM Şubemizce 60 Kilo kıyılmış tütün, 6 bin 200 adet dolu makaron, 88 bin adet boş makaron, 2 adet kompresör, 2 adet kompresör için yedek motor, 1 adet sigara dolum makinası, 90 adet sigara paketleme kağıdı, 3 bin adet sigara paketlemede kullanılan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce muhtelif nitelikte 20 Kilo 544 gram uyuşturucu madde, 49 kök kenevir ile 130 kök skunk Jandarma KOM Şubemizce 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. İnşallah uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Emin olun uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi. - BİNGÖL