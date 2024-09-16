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Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak EYT yorumu: Ben de hak kazandım felaketti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, milyonlarca vatandaşımızın yararlandığı EYT hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kendisini "bir ekonomist" olarak tanımlayan Bilal Erdoğan, "Gençler burada aldatıldı. Ben de EYT'ye hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık" dedi.

Kocaeli'deki bir etkinlikte gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Türkiye'deki mültecilerin suç oranları, suç türleri itibarıyla kendi vatandaşımızınkinden daha düşük, daha az" diyen Bilal Erdoğan, EYT kararı hakkında ise 'felaket' ifadesini kullandı.

"KANDIRILDIK MI? KANDIRILDIK"

Kendisini "bir ekonomist" olarak tanımlayan Bilal Erdoğan, "Gençler burada aldatıldı. Ben de EYT'ye (emeklilikte yaşa takılanlar) hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük bir felaketti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla, siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi. EYT kötüyse, yanlışsa yanlış olduğunu söyleyebilen bir nesil olması lazım. O 43 yaşındaki emekli ölene kadar o maaşı alacak. Daha iyi bir şey düşünelim, yerine alternatif önerelim" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Bilal Erdoğan Bilal Erdoğan Politika Ekonomi Güncel Yaşam EYT

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Yorumlar (30)

yusuf erdin:

insan bazen şaşıyorum bu güzel ülke kimlere kaldı

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Blackened:

Doğruya doğru da Bilal ağa babana niye söylemedin bunları? Zira seni kırmaz

161
7
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Hüseyin Güngör:

niye insanları yanlış yönlendiriyor sunuz EYT mağdur edildi haklarını vermedik deseniz ya yalan mı yemediniz mi örnek 25 yılda 100 milyar toplamış ı'm emekli olurken 37 milyardan emekli maaşı bağlanıyor geri kalanı 63 milyarı kim yedi ben sana pırım verirken emekli olcagımi biliyordun degerlendırseydın benmi engelledim. buarada millet vekili emeklisi olamadığınız sanırım

95
18
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murat dural:

Ne kadar ekonomist varmış ülkede nedense ülkemize bir faydaları olmuyor acaba saltanattan dolayımı

89
10
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Omurilik Sarmsağı :

Adam büyük ekonomist. 2002 de çulsuzken, şimdi milyar dolarlık gemi filoları var. 22 senede neler başarmış. İsrail e jet yakıtı satacak kadar girişimci.

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5
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GÖKHAN UZUNALİ :

Saygıdeğer babanıza sordunuz mu 2 önceki seçimi neyle kazanmış acaba...

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Baba Yabgu:

Bılal senin kutuların var eytede neymiş

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ismail turbil:

o zaman milletvekillerini emekliliğinide engelleyin, milletvekilliği meslek mi?

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Elif Güzel:

israilli insanlara ne kadar çok benziyor demi

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VATANDAŞ:

Bunu öngöremeyecek kadar gözünüz neredeydi. Seçim kazanma derdindeydi tüm partiler. Sizde o kervana katıldınız.Bunu yapanda sizdiniz. Hiç suçlu başkası ayagı yapmayın. Birde kandırıldık ayagı halkı saf yerine koymaktır.

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