Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak EYT yorumu: Ben de hak kazandım felaketti

Kocaeli'deki bir etkinlikte gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Türkiye'deki mültecilerin suç oranları, suç türleri itibarıyla kendi vatandaşımızınkinden daha düşük, daha az" diyen Bilal Erdoğan, EYT kararı hakkında ise 'felaket' ifadesini kullandı.

"KANDIRILDIK MI? KANDIRILDIK"

Kendisini "bir ekonomist" olarak tanımlayan Bilal Erdoğan, "Gençler burada aldatıldı. Ben de EYT'ye (emeklilikte yaşa takılanlar) hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük bir felaketti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla, siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi. EYT kötüyse, yanlışsa yanlış olduğunu söyleyebilen bir nesil olması lazım. O 43 yaşındaki emekli ölene kadar o maaşı alacak. Daha iyi bir şey düşünelim, yerine alternatif önerelim" ifadelerini kullandı.