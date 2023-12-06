BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Milliyetçi, Atatürkçü bir parti HEDEP ile işbirliğinde olamaz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milliyetçi, Atatürkçü, teröre karşı, milletin istiklal ve istikbalinin yanında olan bir partinin, HEDEP ile işbirliğinde olamayacağını belirtti. Destici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekerek, İslam ülkelerinin dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi. Ayrıca ekonomik durum ve Millet İttifakı'ndaki bölünme konularına da değindi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milliyetçi, Atatürkçü, teröre karşı, milletin istiklal ve istikbalinin yanında olan bir partinin, HEDEP ile işbirliğinde olamayacağını belirtti.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekerek, bütün İslam ülkelerinin, tam bir dayanışmayla, tüm yaptırım güçlerini kullanarak bu katliamlara "Dur" demek için ortak adımlar atması gerektiğini söyledi.

Ekonomik duruma da değinen Destici, Kovid-19 salgını ve savaşların etkisiyle yükselen enflasyonun, dünyanın her yerinde ve her döneminde olduğu gibi en çok alt gelir gruplarını etkilediğini vurguladı.

Bir gazetecinin, Millet İttifakı'ndaki bölünmeyi sorması üzerine Destici, İYİ Parti'nin, ittifakın, siyasi geleceklerine zarar verdiğini gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Partinin Genel İdare Kurulu'nda büyük çoğunlukla CHP ile işbirliğine 'hayır' çıktı. Son karar budur. Daha listelerin verilmesine 2 aydan fazla süre var. İYİ Parti'de bu zikzaklara, karar değiştirmelere çok rastladık. Masadan kalkıp dönmeden tutun, buna benzer çok hadise yaşadık. Yine böyle hadise yaşanır mı? Aynı şekilde Genel İdare Kurulu'nu toplayıp, farklı bir karar alabilirler. Ama bir parti milliyetçi, Atatürkçü olduğunu ifade ediyorsa, teröre karşı olduğunu ifade ediyorsa, devletin varlığının, milletin istiklal ve istikbalinin yanında olduğunu ifade ediyorsa, PKK'nın siyasi uzantısı olan HEDEP'le asla işbirliğinde olamaz. Bugün CHP'nin sırtındaki en büyük kambur HEDEP'tir."