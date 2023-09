BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, demokratik sivil anayasa çağrısı yaptı

'EMEKLİLERİN MAĞDURİYETİ ORTADAN KALDIRILMALIDIR'

Emekli maaşlarına da zam yapılması gerektiğini belirten Destici, "Bunu aylardır söylüyorum. Sizin yaptığınız hatanın bedelini emekli ödeyemez. Onun için ocak ayına yönelik çalışmalar olduğu dile getiriliyor. Bu hani Anadolu'da bir laf var, 'Atla deve değil' ki, yapılan maaş zammı, kök maaşa değil, eline geçeni yapılmıştır diyeceksin, zammını vereceksin. Bu kadar basit. Neyin çalışması Ha kademeli bir artış çalışması yapabilirsin. Ama şu yüzde 25'lik zammı hemen, meclis açılır açılmaz ilk kanun teklifi olmalı ve bu emeklilerin mağduriyeti ortadan kaldırılmalıdır." diye konuştu. (DHA)

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni anayasanın bir an önce çıkartılması gerektiğini belirterek, " Türkiye'nin de artık daha mahal, bir an önce bu darbe anayasasından kurtularak, yerli, sivil, demokratik bir anayasaya kavuşturulmasıdır. Onun için tüm siyasi partilerimiz, tüm sivil toplum örgütlerimiz bu demokratik, sivil yeni anayasa konusunda masaya yaklaşmalı, oturmalı ve her türlü katkıyı vermelidir." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Destici, konuşmasında bugünün 17 Eylül olduğunu ve 17 Eylül 1961 yılında Adnan Menderes'in idam edildiğini hatırlatarak, tüm darbelere karşı olduklarını belirtti. Yeni Anayasa'nın da çıkartılması gerektiğini ifade eden Destici, şunları söyledi

Türkiye'nin de artık daha mahal, bir an önce bu darbe anayasasından kurtularak, yerli, sivil, demokratik bir anayasaya kavuşturulmasıdır. Onun için tüm siyasi partilerimiz, tüm sivil toplum örgütlerimiz bu demokratik, sivil yeni anayasa konusunda masaya yaklaşmalı, oturmalı ve her türlü katkıyı vermelidir. Tabii burada şunu da ifade etmek gerekir. Yeni anayasa elbette ki sivil demokratik ve milli iradeyi yansıtan, milletin taleplerini içinde barındıran ve Türk İslam kültürüyle de çelişmeyen bir anayasa olmalıdır. Yeni anayasada, bir kere taviz veremeyeceğimiz noktalardan bir tanesi nedir Buranın Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğu, Türk vatanı olduğudur. Bir kere buradan asla taviz vermemiz mümkün değildir ve Türk kimliğidir. Bu Türk kimliğinin içerisinde bu Anadolu'da yaşayan ve devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünün yanında duran, ay yıldızlı al bayrağımızın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkes, hangi etnik kökene sahip olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa sahip olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun elbette ki bu üst kimliğin içerisinde yer almaktadır ve yer alacaktır. Burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Burası Türk vatanıdır. Herkesin bunu böyle kabul etmesi gerekir, beğenmeyen varsa o da bavulunu alır ve gider."

'ÜRETEN NİYE ÖTV ÖDESİN'

Destici, çiftçilerin mazot alırken özel tüketim vergisi ödediğini belirterek, "Üreten niye ödesin ÖTV ya Adı üzerinde 'Özel Tüketim Vergisi'. Tarlasını eken, buğday eken, pancar eken, mısır eken, niye traktörle aldığın mazota ÖTV ödesin Özel tüketmiyor ki bunu. Üretmek için kullanıyorum. Ben burada hala ne bekleniyor, bunu anlayabilmiş değilim. Biran önce üreticilerimizin kullandığı akaryakıtın üzerindeki ÖTV ve KDV derhal kaldırılmalıdır. Üreticilerimiz desteklenmelidir. dedi.

Destici, çalışanların maaşlarında da düzensizlik olduğunu ifade ederek, "Biliyorsunuz son yıllarda bu maaşlarla, ücretlerde de bir düzensizlik meydana geldi. Ölçü bozuldu, ayar bozuldu. Bir bakıyorsunuz çok yüksek, bir bakıyorsun birisi çok aşağıda." diye konuştu.

