2026 yılı yatırımları toplantıda değerlendirildi

2026 yılı yatırımları toplantıda değerlendirildi
Güncelleme:
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen İl Genel Meclisi Toplantısı'nda, 2026 yılı proje ve hizmet hedefleri belirlendi. 2025 yılında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, kamu yatırımlarının etkinliği ve sürdürülebilirliği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan proje ve hizmetlere ilişkin hedefler, öncelikler yılın ilk İl Genel Meclisi Toplantısı'nda ele alındı, yol haritası belirlendi.

Bayburt Valisi Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı boyunca il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Mevcut yatırımların son durumunun kapsamlı olarak istişare edildiği toplantıda, yeni yılda ilin gelişimine katkı sağlayacak hizmetler üzerine duruldu.

Toplantıda, kamu yatırımlarının etkinliği ve hizmetlerin sürdürülebilirliği çerçevesinde izlenecek yol haritası üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Eldivan, toplantı sonunda 2026 yılı yatırımlarının Bayburt'a hayırlı olmasını diledi. - BAYBURT

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

