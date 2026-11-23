Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, devlet koruması altındaki çocuklara Balıkesirspor formaları hediye etti.

Balıkesir Valiliği, şehrin en önemli marka değerlerinden Balıkesirspor'a yönelik başlattığı forma desteğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk örneğine imza attı. Vali İsmail Ustaoğlu tarafından devlet koruması altındaki çocuklara kırmızı-beyazlı Balıkesirspor formaları hediye edildi. Gerçekleştirilen bu anlamlı destekle bir yandan kulübe maddi ve manevi katkı sağlanırken, diğer yandan çocukların yüzleri güldürülerek, şehrin takımıyla aralarındaki aidiyet bağı güçlendirildi. Kırmızı-beyazlı formalarına kavuşan çocukların yaşadığı mutluluk yüzlerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı