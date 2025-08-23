Bakan Yerlikaya Esnafı Ziyaret Etti

1 ) BAKAN YERLİKAYA ESNAFI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin Valiliği ziyaretinin ardından İnönü Caddesi'nde esnaf ziyareti yapıp, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Yerlikaya esnaf ziyaretinde kendisini takip eden basın mensuplarına cağ kebabı ikram edip, fotoğraf çektirdi. Ziyaretlerin ardından Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edip partililerle basına kapalı buluştu. Bakan Yerlikaya, ziyaret programları sonrası özel temaslarda bulunmak üzere Şavşat ilçesine gitti.