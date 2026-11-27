Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılış programına katılmak üzere Bursa'ya geldi. Cuma namazını Ulu Cami'de kılan Uraloğlu, tarihi çarşı ve hanlar bölgesini gezerek esnafla sohbet etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bursa'daki programı kapsamında kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cuma namazı için Ulu Cami'ye geçti. Vatandaşlarla birlikte saf tutan Uraloğlu, namazın ardından cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra tarihi çarşı ve hanlar bölgesini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, esnafın iş yerlerine girerek hayırlı işler diledi. Çarşıda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Uraloğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı