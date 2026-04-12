Bakan Uraloğlu: Antalya Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanımız yeni kapasitesiyle 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2'nci havalimanı oldu" dedi.

Bakan Uraloğlu, 12 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesislerinin sivil havacılık sektörünün gelişimi adına önemli adımlardan biri olduğu belirten Uraloğlu, "Genişleme projesi kapsamında havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanımız yeni kapasitesiyle 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2'nci havalimanı oldu. 2025 yılının ilk çeyreğinde Antalya Havalimanı 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet verdi. Yolcu sayımız her geçen gün artıyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise havalimanımızda hizmet verdiğimiz yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499'a ulaştı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
