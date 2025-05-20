Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlerle TBMM'yi Ziyaret Etti

Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlerle TBMM'yi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle temsilci gençlerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Bakan Bak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki temsilci gençlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle temsilci gençlerle birlikte TBMM'yi ziyaret etti. Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli iradenin kalbinde gerçekleşen bu anlamlı buluşmadaki kıymetli ev sahiplikleri için TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın alım ve satımlarında güvenliği artırmak için yeni çalışmalar başladı

Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş

Öğretmenden 11 yaşındaki tesettürlü öğrencisine skandal ifade
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira

Aman dikkat! Ömrü 15 gün, koparmanın cezası ise 557 bin lira
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.