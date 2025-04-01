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Bakan Kacır: Üretim ve İstihdam Türkiye'nin Milli Gücüdür

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli gücünü zayıflatma çabalarının ortak geleceğe zarar vereceğini belirtti. Türk milletinin bu tür oyunlara gelmeyeceğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Üretim ve istihdam Türkiye'nin milli gücüdür. Bu gücü kırmaya çalışmak, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye'nin ortak geleceğine zarar vermektir" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Üretim ve istihdam Türkiye'nin milli gücüdür. Bu gücü kırmaya çalışmak, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye'nin ortak geleceğine zarar vermektir. Türk milleti, feraset ve basiret sahibidir. Milletimiz bu tür oyunlara gelmez. Milletimiz arasında ayrıştırıcı söylemler üretenler, yine ve daima kendileri kaybedecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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