Bakan Kacır, TBMM'ye Kırmızı Togg ile Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye kırmızı renkli Togg ile geldi.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nde devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır görüşmelere katılmak üzere kırmızı renkli Togg ile Meclise geldi. Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Muhammet Kasım Gönüllü ile Zekeriya Çoştu da siyah renkli Togglar ile TBMM Şeref Salonu önüne geldi. Meclis önünde bir süre bekletilen 5 Togg'a milletvekilleri ilgi gösterdi. - ANKARA