Bakan Işıkhan, işçilerle iftar yaptı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ramazan ayının ilk iftarını işçiler ile yaptı.

Bakan Işıkhan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rahmet, mağrifet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ilk iftar sofrasını başkentimizde işçi kardeşlerimiz ile paylaştık. Bizlere sofrasını açan emekçi kardeşlerimize ve işverenlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı