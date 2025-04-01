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Bakan Işıkhan'dan Boykot Çağrılarına Tepki

Bakan Işıkhan'dan Boykot Çağrılarına Tepki
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların yanında olduklarını belirterek boykot çağrılarına karşı çıktı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, emekçiler ve sanayicilerin ekmeğiyle oynamaya çalışanların amacına ulaşamayacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların yanında olduklarını söyleyerek boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz. Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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