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Bakan Fidan, Sofya'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Bakan Fidan, Sofya'da Türk iş insanlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya temasları kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve siyasetçilerle görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya temasları kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve siyasetçilerle görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Sofya'da Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve siyasetçilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'na katılmıştı. Bakan Fidan buğu ise Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile görüşmüştü. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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