İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye güçlü bir devlettir, büyük ve güçlü Türkiye idealine erişeceğiz

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye artık masada sözü, sahada gücü, bölgede ağırlığı ve dünyada itibarı bulunan güçlü bir devlettir. Cenabıhakk'ın izni ve inayetiyle, Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine erişeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli programlar için geldiği Bayburt'ta Valiliği ziyaret etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile görüşen Bakan Çiftçi, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, kendisine biçilen dar kalıpları aşmış, önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır. Vesayet odaklarına, darbe girişimlerine, terör örgütlerine, ekonomik kuşatmalara ve küresel baskılara karşı millet iradesi dimdik ayakta kalmıştır. 24 yıl içinde ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, enerjide, savunma sanayisinde, teknolojide ve sosyal politikalarda büyük bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bu tarihi dönüşümün temelinde eser ve hizmet siyaseti vardır" diye konuştu.

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİNE ERİŞECEĞİZ'

Türkiye'nin dünyada itibarı olan güçlü bir devlet olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız, ortaya koyduğu vizyonla Türkiye'nin sınırlarını aşan bir liderlik sergilemiştir. Filistin'den Somali'ye, Ukrayna'dan Suriye'ye, bütün dünyada hakkın, adaletin ve insan onurunun güçlü sesi olmuştur. Türkiye artık masada sözü, sahada gücü, bölgede ağırlığı ve dünyada itibarı bulunan güçlü bir devlettir. Cenabıhakk'ın izni ve inayetiyle muhterem Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine erişeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR GÜÇ TÜRKİYE'NİN YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAYACAKTIR'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye hedefiyle de bu ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek, birlik, dirlik ve ortak gelecek çok daha sağlam temeller üzerinde yükselecektir. Bu saatten sonra hiçbir güç Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacaktır. Çünkü bu yürüyüşün arkasında milletimizin duası, önünde Türkiye Yüzyılı hedefleri, başında ise Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü ve kararlı bir lider vardır. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de bu büyük mücadelenin en güçlü taşıyıcılarından biriyiz. Polisimizle, jandarmamızla, Sahil Güvenlik Komutanlığımızla, güvenlik korucularımızla ve bütün personelimizle gece gündüz demeden aziz milletimizin huzuru için çalışıyoruz. Terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber suçlara, düzensiz göçten trafik güvenliğine kadar her alanda kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Şehirlerimizin huzuru, sınırlarımızın güvenliği, evlatlarımızın geleceği ve milletimizin esenliği için devletimizin bütün imkanlarını seferber ediyoruz" dedi.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Çiftçi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bayburt'umuzu ve cennet vatanımızın her bir şehrini daha güvenli, daha huzurlu ve daha güçlü hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Fakat bizim mücadelemiz, yalnızca güvenlik alanında değildir. Biz aynı zamanda gönülleri imar etmenin, birlik ve kardeşliği güçlendirmenin, Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkmanın mücadelesidir. Türkiye Yüzyılı, sadece ekonomik hedeflerin, kalkınma projelerinin veya teknolojik atılımların adı değildir. Türkiye Yüzyılı güçlü devlet ile güçlü milletin omuz omuza yürüdüğü, huzurun, merhametin ve kardeşliğin bütün insanlık için yeniden umut olduğu büyük bir medeniyet iddiasıdır. İşte bu iddiayı hayata geçirecek olan en önemli unsurlardan biri de teşkilatlarımızdır. Rahmetli Yavuz Bülent Bakiler'in dediği gibi, 'Yeniden cemre gibi düşmek toprağa, yeniden haram etmek gece gündüz uykuyu, Yunus Emre gibi atsız pusatsız yeniden fethetmek Anadolu'yu', işte bizim davamız da budur. Toprağa yeniden cemre gibi düşmek, milletimizin gönlüne yeniden umut olmak, kapı kapı dolaşarak gönülleri kazanmak, geceyi gündüze katarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir."

Toplantı, konuşmanın ardından basına kapalı şekilde devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı