İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: SAHA EXPO 2026'da Türkiye'nin Savunma Sanayiinde Gururla Şahitlik Ettik

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, SAHA EXPO 2026 Fuarı'na ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Çiftçi açıklamasında, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen SAHA 2026'da; Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı tarihi seviyeye bir kez daha gururla şahitlik ettik. Fatih Sultan Mehmet Han'ın stratejik vizyonu, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin ilham veren cesareti ve Lagari Hasan Çelebi'nin ilimle yoğrulan ufku; bugün yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İHA'larımızda, SİHA'larımızda ve yüksek teknoloji hamlemizde milletimizin azmiyle yeniden yükselmektedir. Bu güçlü vizyonun bir parçası olarak SAHA 2026 kapsamında İçişleri Bakanlığımızın stantlarında; güvenlikten afet yönetimine, sınır güvenliğinden haberleşme teknolojilerine kadar birçok alanda yürütülen yerli ve milli çalışmaları yakından inceledik. Hamdolsun ki artık semalarını, sınırlarını ve milletimizin huzurunu kendi evlatlarının geliştirdiği teknolojilerle muhafaza eden güçlü bir Türkiye var. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yerli ve milli teknoloji vizyonumuzu daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı