Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Yılın Kentsel Dönüşüm Projesi Ödülü'nü Kazandı

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Buhara Medya Ödülleri'nde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kentsel dönüşüm alanında yaptığı çalışmalarından ötürü 'Yılın Kentsel Dönüşüm Projesi' ödülünü kazandı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Buhara Medya Ödülleri'nde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kentsel dönüşüm alanında yaptığı çalışmalarından ötürü "Yılın Kentsel Dönüşüm Projesi" ödülünü kazandı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Buhara Medya Ödülleri'nin 12'ncisi Ankara'da gerçekleştirildi. 'Yeni Başarı Hikayeleri' ana temalı programa; siyaset, medya, spor, sanat ve iş dünyasından pek çok kişi katıldı. Farklı kategorilerde başarılı isimlerin ödüllendirildiği gecede "Yılın Kentsel Dönüşüm Projesi" kategorisindeki ödül Bağcılar Belediyesi'ne gitti.

'Bağcılar Mutluluğa Dönüşüyor' mottosuyla kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalarına devam eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ödülün sahibi oldu. Özdemir'i temsilen ödül törenine Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Emre Urlu katıldı. Konuşmasında ödülü Özdemir ve Bağcılar adına aldığını söyleyen Urlu, Buhara Medya ailesine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.