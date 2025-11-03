Haberler

Babacan'dan iktidara sert eleştiri: 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyorlar


Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Babacan "İktidar tam 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyor. Daha 1 ay önce 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 28,5 olarak açıklamışlardı. Bugün Ekim ayı enflasyonu yüzde 32,87 olarak açıklandı. Enflasyon yüzde 30'un altına inmiyor, indirilemiyor" dedi.

  • TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu yıllık bazda %32,87 oldu.
  • Ali Babacan, iktidarın 7 yıldır enflasyonun tek haneye ineceğini söylediğini belirtti.
  • Ali Babacan, vatandaşların gerçek enflasyonu TÜİK rakamları yerine çarşı ve mutfakla ölçtüğünü ifade etti.

Memur, emekli ve kira zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,87 oldu.

ALİ BABACAN'DAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İKTİDAR 7 YILDIR ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK DİYOR"

Babacan "İktidar tam 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyor. Daha 1 ay önce 2025 sonu enflasyon tahminini %28,5 olarak açıklamışlardı. Bugün Ekim ayı enflasyonu %32,87 olarak açıklandı.

"VATANDAŞIMIZ GERÇEK ENFLASYONU MUTFAKLA ÖLÇÜYOR"

Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon %30'un altına inmiyor, indirilemiyor. Ekonomide en büyük kriz artık güvensizlik. Bir ülkenin ekonomisi 'Bize inanın' diyerek yönetilmez. Düzgün kadrolar, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerekir; hukuk gerekir, adalet gerekir.

Vatandaşlarımız gerçek enflasyonu TÜİK rakamıyla değil, çarşıyla, mutfakla zaten ölçüyor. Kira her ay artıyor, okul masrafı bitmiyor, maaş eriyor. Gerçeklerle yüzleşmeden, vatandaşın yükünü hafifletmeden hiçbir hedefe ulaşılamaz" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Samarpan Bhav:

Ali Babacan Cumhurbaşkanı olması lazım




Tarafsız yorum:

seçim olursa enflasyon eksi bile olur. Ne de olsa hava bedava.




BARBAROS:

Onlar 7 yıldır tek haneye düşecek diyorda bunu yiyen nasıl yiyor onu anlamadık..





