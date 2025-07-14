Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
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AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 3 günlük istişare kampı sona erdi. Kampta en çok konuşulan konu ekonomi oldu. Milletvekilleri, asgari ücret ve memur maaşı arasındaki farkın açıldığına dikkat çekti ve bu farkın kapanması için adım atılması gerektiğini belirtti. Öneriler arasında asgari ücretin memur maaşları gibi yılda iki kez zam alacak şekilde yeniden düzenlenmesi yer aldı.

Ak Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 3 günlük istişare kampı sona erdi. Parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyelerinin katıldığı kampta "ortak akıl" oturumları yoğun ilgi gördü. Edinilen bilgilere göre, oturumlarda en fazla gündeme gelen konu ekonomi oldu.

ASGARİ ÜCRETE 2 KEZ ZAM YAPILSIN

Türkiye gazetesindeki habere göre; milletvekilleri, özellikle asgari ücret ve memur maaşı arasındaki farkın açıldığına dikkat çekerek, bu farkın kapanması yönünde adım atılması gerektiğini dile getirdi. Öneriler arasında asgari ücretin memur maaşları gibi yılda iki kez zam alacak şekilde yeniden düzenlenmesi öne çıktı.

EN ÇOK ŞİKAYET EKONOMİDEN

Milletvekillerinin aktardığı saha gözlemleri, halkın en çok yüksek ev kiraları, hayat pahalılığı ve artan enflasyondan şikâyetçi olduğunu ortaya koydu. Bazı vekiller, özellikle büyük şehirlerde asgari ücretle geçinmenin artık mümkün olmadığını vurgulayarak, hükümetin bu konuda daha hızlı ve yapısal çözümler geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

CHP, ASGARİ ÜCRETİN 30 BİN TL OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ SUNMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada asgari ücretin artması için Meclis'e kanun teklifi sunduklarını dile getirmişti. Asgari ücretin 30 bin TL olması için kanun teklifi sunduklarını belirten Özgür Özel, "Bekliyoruz" dedi.

Emekliye seyyanen zam içinde kanun teklifi verdiklerini söyleyen Özel "Emeklileri açlık sınırının altında süründürüyorlar. Her emekliye bir asgari ücret verilmesi gerekir, kanun teklifini verdik, bekliyoruz." diye konuştu.

BAKAN IŞIKHAN ARA ZAMMA KAPIYI KAPATMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz mayıs ayında asgari ücretlilerin ara zam talebine ilişkin, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız." dedi.

ASGARİ ÜCRETE SON OLARAK OCAK AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Ocak 2025'te yapılan son düzenlemeyle birlikte net asgari ücret 22 bin 104 TL olmuş, ancak yılın ikinci yarısında zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Bu durum, enflasyon karşısında asgari ücretlinin alım gücünün hızla erimesine yol açmıştı. Öte yandan memur maaşları her 6 ayda bir enflasyon farkıyla birlikte artırılıyor. Bu uygulama, aynı dönemde memur ve asgari ücretli arasındaki gelir farkını daha da belirgin hale getirmişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıHeisenberg:

kampa falan girmenize gerek yok. bir gecede kendinize nasıl zam yapıp onaylıyorsanız aynısın yapacaksınız

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

????????????

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yanıt7
Haber Yorumlarımühendis:

Ceplerinden veriyorlar sanki. Siz enflasyonu düşürün. Memura zam yapmayın çok açıldıysa fark. Devlet de siz de kemer sıkın. Bu kafayla daha yıllarca yüksek enflasyon devamke.

Yorum Beğen238
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

Zaten iki kitlesi var bir emekli bir asgari ücretli şimdi iki kitle ciyaklıyor

Yorum Beğen168
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Haber YorumlarıAttilan:

Bu milletin parasıyla sabahtan aksama kadar bir orada toplantı miting gezi yapıyorlar peslerinde yüzlerce koruma arac yeme içme bir buradalar saniyede milyonlar harcanıyor. Asgari ücrete bakan daha erken demiş kendinize yaparken kamuya memura yaparken erken değil demi. Yazıklar olsun o paracıkla aile gecindirmeye calısıyor insanlar derhal duzeltın bu maası derhal

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Haber YorumlarıRamazan Özmen:

Şimdi bunlar asgari ücreti memur maaşına yaklastirmak için cinlik yaparak memur maaşlarını düşürmeye kalkar mı. Sonra derlermi memur maaşına yaklaştırdık.

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Haber YorumlarıAlp AY:

keşke o kadar zekaları olsa zamanında Erbakan denen din taciri açtı arayı zaten bi iş yapmayan siyasi kadrolar memur veya kamuda istihdam edildi AÜ yakın maaş alıyorlardı mezarında ters dönesice Erbakan yüzde iki yüz zammı iki defa yaptı sonra devlet mevcut kaynakları bitince 2001 krizi oldu fetö ve akp böylelikle başımıza bela oldu hayatın olağan akışına her zam tehlikelidir bu gün vergi kanu işsizlik düzenlenmeden rüşvetci kadrolar temizlemeden daha çok perişan oluruz

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