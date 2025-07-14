Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

Ak Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 3 günlük istişare kampı sona erdi. Parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyelerinin katıldığı kampta "ortak akıl" oturumları yoğun ilgi gördü. Edinilen bilgilere göre, oturumlarda en fazla gündeme gelen konu ekonomi oldu.

ASGARİ ÜCRETE 2 KEZ ZAM YAPILSIN

Türkiye gazetesindeki habere göre; milletvekilleri, özellikle asgari ücret ve memur maaşı arasındaki farkın açıldığına dikkat çekerek, bu farkın kapanması yönünde adım atılması gerektiğini dile getirdi. Öneriler arasında asgari ücretin memur maaşları gibi yılda iki kez zam alacak şekilde yeniden düzenlenmesi öne çıktı.

EN ÇOK ŞİKAYET EKONOMİDEN

Milletvekillerinin aktardığı saha gözlemleri, halkın en çok yüksek ev kiraları, hayat pahalılığı ve artan enflasyondan şikâyetçi olduğunu ortaya koydu. Bazı vekiller, özellikle büyük şehirlerde asgari ücretle geçinmenin artık mümkün olmadığını vurgulayarak, hükümetin bu konuda daha hızlı ve yapısal çözümler geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

CHP, ASGARİ ÜCRETİN 30 BİN TL OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ SUNMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada asgari ücretin artması için Meclis'e kanun teklifi sunduklarını dile getirmişti. Asgari ücretin 30 bin TL olması için kanun teklifi sunduklarını belirten Özgür Özel, "Bekliyoruz" dedi.

Emekliye seyyanen zam içinde kanun teklifi verdiklerini söyleyen Özel "Emeklileri açlık sınırının altında süründürüyorlar. Her emekliye bir asgari ücret verilmesi gerekir, kanun teklifini verdik, bekliyoruz." diye konuştu.

BAKAN IŞIKHAN ARA ZAMMA KAPIYI KAPATMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz mayıs ayında asgari ücretlilerin ara zam talebine ilişkin, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız." dedi.

ASGARİ ÜCRETE SON OLARAK OCAK AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Ocak 2025'te yapılan son düzenlemeyle birlikte net asgari ücret 22 bin 104 TL olmuş, ancak yılın ikinci yarısında zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Bu durum, enflasyon karşısında asgari ücretlinin alım gücünün hızla erimesine yol açmıştı. Öte yandan memur maaşları her 6 ayda bir enflasyon farkıyla birlikte artırılıyor. Bu uygulama, aynı dönemde memur ve asgari ücretli arasındaki gelir farkını daha da belirgin hale getirmişti.