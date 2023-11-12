APEC Ekonomik Liderler Toplantısı San Francisco'da Başlıyor

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TARİH: 12 Kasım 2023

1. San Fransisco'dan çeşitli görüntüler

2. Shanghai'dan çeşitli görüntüler

6. SES 4 (İngilizce): KOH KING KEE, Malezya'daki Yeni Kapsayıcı Asya Merkezi Başkanı

30. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı, 15-17 Kasım tarihlerinde ABD'nin San Francisco kentinde yapılacak.

APEC toplantısı çerçevesinde düzenlenecek Çin-ABD zirve toplantısı ise merakla bekleniyor.

Gözlemciler, iki ülke ilişkilerinin istikrara kavuşmasının, giderek daha belirsiz ve karmaşık hale gelen dünyada güvenlik ve ekonomi için bir denge sağlayabileceğini, bu nedenle bu zirvenin bir umut işareti olduğunu düşünüyor.

"Asya ülkeleri Çin ve ABD liderleri arasında yapılacak bu görüşmeye büyük önem veriyor. İki liderin bir araya gelmesi bir mesaj ya da umut sinyali olarak değerlendiriliyor. Asya ülkeleri, iki ülkenin, dünya refahı ve barışının koruyucuları olarak üstlerine düşeni yapmalarını bekliyor. Toplantı, küresel ekonomik kriz bağlamında, dünya için çok önemli bir rol oynayacak."

"Asya-Pasifik, dünya için ekonomik büyümenin merkezi olmaya devam edecek, dolayısıyla en büyük iki oyuncunun aralarındaki farklılıkları konuşarak halledebilmesi çok önemli. Bence bu APEC toplantısının önemi de burada yatıyor."

"Bu iki büyük oyuncunun farklılıkları aşabilmeleri ve önemli meseleleri ele almak için birbirleriyle çalışmaya devam edebilmeleri çok önemli. Çin-ABD ilişkilerinin istikrara kavuşması, giderek daha belirsiz ve karmaşık hale gelen dünyada güvenlik ve ekonomi için bir denge sağlayabilir."

SES 4 (İngilizce): KOH KING KEE, Malezya'daki Yeni Kapsayıcı Asya Merkezi Başkanı:

"Çin-ABD ilişkileri dünyadaki en önemli ikili ilişki. Küresel meseleler bu iki büyük gücün işbirliği olmadan çözülemez. Görünen o ki iki ülkenin iletişim kanallarını açık tutmaları gerektiğine dair artan bir hava var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Seul, Cakarta, Manila ve Kuala Lumpur'dan bildiriyor.

(XHTV)