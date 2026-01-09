AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artırmayı da içeren kanun teklifinin hazırlıkları sürerken, Gaziosmanpaşa AK Parti Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit'in "Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Yiğit'in CHP dönemine ilişkin ifadeleri tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı açıklamayı gerçek dışı bulup eleştirdi.
- AK Parti, en düşük emekli aylığını artırmayı da içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.
- Gaziosmanpaşa AK Parti Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit, 'Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor' dedi.
- Yiğit'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Ak Parti, en düşük emekli aylığını artırmayı da içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. 4 milyon emeklinin gözü kulağı Meclis'ten gelecek habere çevrilmişken Gaziosmanpaşa AK Parti Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit'in sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi.
"MAAŞLAR DÜŞÜK OLSA DA..."
"Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor" diyen Yiğit, "CHP'nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını düzgün alamıyor, aylarca bekliyorlardı. Bunu da unuttuysanız bilemiyorum" ifadelerine yer verdi.
Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Ne zaman olmuş bu? 56 yaşındayım, hiç böyle bir şey duymadım, görmedim.
- Neden Erbakan zamanını anlatmıyor.
- Sana boş boş konuşman için silah mı doğrultuyorlar?
- CHP en son 1978 yılında iktidarolmuş. Hanım abla 1981 doğumlu...
- Emekli aç gezsin boşverin.
- Derhal görevden azledilmesi gereken birisi...