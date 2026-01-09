AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Ak Parti, en düşük emekli aylığını artırmayı da içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. 4 milyon emeklinin gözü kulağı Meclis'ten gelecek habere çevrilmişken Gaziosmanpaşa AK Parti Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit'in sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

"MAAŞLAR DÜŞÜK OLSA DA..."

"Emekli maaşı düşük de olsa düzenli ödeniyor" diyen Yiğit, "CHP'nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını düzgün alamıyor, aylarca bekliyorlardı. Bunu da unuttuysanız bilemiyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

