AK Parti'li Çilez, selden zarar gören çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, selden zarar gören çiftçileri işaret ederek, "Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da çiftçilerin yanında olacağız." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Son dönemde yaşanan yoğun yağışların, Samsun'un Havza ilçesinde, Tokat ve Amasya'da sellere neden olduğunu ifade eden Çilez, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Amasya'da Yeşilırmak Nehri havzasında yoğun yağış olduğunu anlatan Çilez, sel nedeniyle şehirdeki 4 bin dönüm tarla vasıflı, 2 bin dönüm de sera vasıflı alanın zarar gördüğünü aktardı.

Yeni risklere karşı tedbir almaya devam ettiklerini kaydeden Çilez, "Burada hasar, ziyan tespitleri yapıldıktan sonra da devletimizin ilgili kurumlarıyla gerekli görüşmeleri yapacağız. Çiftçimizin en kısa zamanda bu seralarına dönüp tekrar çiftçilik faaliyetlerini yapması adına bir çalışmayı başlatmış durumdayız. Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da çiftçilerin yanında olacağız." diye konuştu.