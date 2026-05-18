Haberler

AK Parti İl Başkanı Saygılı'dan Tugay'a tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'İzmir'e yatırım yapılmıyor' eleştirisine yanıt verdi. Saygılı, İzmir'den geçen yıl 950 milyar lira vergi toplandığını, bunun 330 milyarının tütün firmalarından geldiğini ve belediyelere 130 milyar lira aktarıldığını belirtti. Ayrıca hükümet olarak hastane, okul, spor tesisi ve yol yatırımlarının sürdüğünü vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "İzmir'e yatırım yapılmıyor" eleştirisine tepki gösterdi.

Saygılı yaptığı açıklamada, Tugay'ın açıklamasının amacının İzmirlilerin algısıyla oynamak olduğunu savundu.

İzmir'den geçen yıl yaklaşık 950 milyar lira vergi toplandığını belirten Saygılı, bunun 330 milyarının İzmir'deki tütün firmalardan elde edilen vergi olduğunu aktardı.

Saygılı bu kaynakların önemli bir bölümünün doğrudan belediyelere aktarıldığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin gelir bütçesinin yaklaşık yüzde 94'ü, yani 70 milyar lira, ilçe belediyeleriyle birlikte toplamda yaklaşık 130 milyar lira, sizlere hizmet üretmeniz için aktarılmaktadır. İzmirli hemşehrilerimizin verdiği vergi, kamu personellerinden hizmet olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Saygılı kentte hükümet olarak yatırımların kesintisiz sürdüğünü, hastane ve okulların yenilendiğini, spor tesislerinin inşa edildiğini, yolların yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk: 'Woke mind' virüsü oğlumu öldürdü

Elon Musk'tan beyin yakan paylaşım: Oğlumu o virüs öldürdü
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar