AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız: 147 milyonluk projeler aynı anda başladı
AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, toplam 147 milyon 825 bin lira yatırım bedeliyle il merkezi ve ilçelerde taşkın koruma ile içme suyu projelerinin yapımına başlandığını duyurdu.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, toplam 147 milyon 825 bin lira yatırım bedeliyle il merkezi ve ilçelerde taşkın koruma ile içme suyu projelerinin yapımına başlandığını duyurdu.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yaptığı açıklamada, Eleşkirt ilçe merkezi 2. kısım taşkın koruma inşaatı, Eleşkirt Akyumak Köyü taşkın koruma inşaatı, Ağrı il merkezi Karasu Deresi taşkın kontrol projesi ve Tutak İçme Suyu Tesisleri'nin aynı anda hayata geçirildiğini belirtti.

Projelerin bölge halkı için önemine değinen Yıldız, "Toplam 147 milyon 825 bin TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu önemli projeler; halkımızın güvenliği, yaşam kalitesi ve altyapı ihtiyaçları açısından büyük bir adımdır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ediyor, ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
