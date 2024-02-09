Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlıyor

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Yeni evleneceklere kredi" olarak bilinen Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren başlayacağını duyurdu. Göktaş, önce deprem bölgesinde uygulanacak projenin ayrıntılarını duyurarak "Toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." dedi.

AİLE VE GENÇLİK FONU'NDAN KİMLER YARARLANACAK?

Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu dolayısıyla bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Aile ve Gençlik Fonu hakkında konuşan Bakan Göktaş, programdan evliliğe ilk adımı atacak olanların yararlanacağını duyurdu. Göktaş,evlenecek çiftlerin, programa başvurması için Bakanlığın evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmalarının ardından evlenmeleri ve yine evlilik sonrası sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı kabul etmeleri gerektiğini bildirdi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Göktaş, başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret ederek "Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili bilgi veren Göktaş, "Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz." dedi.

Başvuru için gerekli diğer şartların yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş, "Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız." dedi.