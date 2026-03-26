Şeker-İş Ağrı Şube Başkanlığına Önder Doğan seçildi

Ağrı'da Şeker-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu'nda 105 delegenin oyunu alan Önder Doğan, şube başkanlığına seçildi.

Ağrı Şeker Fabrikasında düzenlenen genel kurula, Şeker İş Genel Başkanı İsa Gök, Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, delegeler ve sendika üyeleri katıldı.

Genel kurulda konuşan Doğan, sendikanın hak arayan, yön belirleyen ve geleceği şekillendiren bir yapı olması gerektiğini belirtti.

Dünyada çalışma hayatının hızla değiştiğini ifade eden Doğan, "Teknoloji, üretim modelleri ve ekonomik dengeler yeniden kuruluyor. Bu değişimin dışında kalanlar geride kalır. Bu nedenle görevimiz mevcut hakları korumak ve geleceğin çalışma hayatına bugünden hazırlanmaktır." dedi.

Önümüzdeki döneme ilişkin üç temel stratejik hedef belirlediklerini aktaran Doğan, "Birincisi güçlü ve sürdürülebilir kazanımlar. Üyelerimizin alım gücünü koruyan, refahını artıran çözümler üretmek zorundayız. İkincisi örgütlü gücümüzü büyütmek. Daha kapsayıcı ve etkili bir sendikal yapı inşa etmek önceliğimizdir. Üçüncüsü değişime liderlik etmek. Dijitalleşme ve yeni çalışma modelleri karşısında yön veren bir sendika olacağız." ifadelerini kullandı.

Doğan, kalıcı kazanımların güçlü strateji ve birliktelikle sağlanabileceğini vurgulayarak genel kurulun yeni dönem açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Seçimde Fuat Aktaş ile yarışan Doğan, 105 oy alarak başkan seçildi. Aktaş 24 oyda kaldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı