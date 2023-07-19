Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye rapor taslağına tepki gösterdi

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye rapor taslağına tepki göstererek, "Söz konusu rapor taslağının içeriği incelendiğinde, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri nesnel ve verilere dayalı olarak değerlendirmekten oldukça uzak olduğunu üzülerek görmekteyiz" dedi.

Bakan Tunç, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, AP Dış İlişkiler Komitesi'nin 18 Temmuz 2023'te gerçekleştirilen oylamada, Türkiye hakkındaki 2022 Komisyon Raporu'na ilişkin rapor taslağını kabul ettiğini kaydetti. Bakan Tunç, "Söz konusu rapor taslağının içeriği incelendiğinde, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri nesnel ve verilere dayalı olarak değerlendirmekten oldukça uzak olduğunu üzülerek görmekteyiz. Söz konusu raporun, son yıllarda AB çevrelerinde sıkça rastladığımız üzere bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı olarak kaleme alındığını belirtmeliyiz. Umulur ki, Komite'nin anılan yaklaşımı AP Genel Kurulu'nca terk edilir ve ülkemize yönelik daha objektif, adil, tutarlı ve verilere dayalı ve bilimsel bir yaklaşımla hazırlanmış bir karar tasarısı kabul edilir. Bu vesileyle ülkemizin hukuk ve yargı alanında kendi insanının esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığını bir kez daha vurgular, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.