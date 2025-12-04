Haberler

Bakan Tunç, Gümüşhane'de Ziyaretlerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gümüşhane'de yaptığı ziyaretlerde adalet hizmetleri ve bölgedeki yatırımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, adli teşkilata konut sağlandığını ve çeşitli yatırımlar yapılacağını belirtti.

1) BAKAN TUNÇ, GÜMÜŞHANE'DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayburt'taki adalet sarayı temel atma töreninin ardından Gümüşhane'ye gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gümüşhane Valiliği'ni ve adliyesini ziyaret etmesinin ardından Gümüşhane Belediyesi ve Barosunda da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Tunç, ardından AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Tunç, "Gümüşhane'mizde adalet hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili gerekli tedbirleri, çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Adliye teşkilatımızın 82 konut ihtiyacını teşkilatımıza kazandırdık. İlçelerimizin adalet binasıyla ilgili taleplerini yatırım programına teklif edeceğiz. Gümüşhane için ne gerekiyorsa yapacağız. Gümüşhane, Cumhurbaşkanımızın destekçisi ve daima yanında oldu" ifadelerini kullandı.

'TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ GÜÇLENDİRDİK'

Bakan Tunç, anayasada önemli reformlar yapıldığına dikkat çekerek, "81 vilayetimizi hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donattık. Gümüşhane'ye de Şırnak'a da üniversite yaptık. Havaalanı Bayburt'ta yapılıyor. Bölgenin havalimanı olacak. Erzurumlular da Trabzonlular da kullanacak. Ülkemizin her bir köşesini yatırım hamleleriyle donattık. Hızlı trenler, barajlar, köprüler, havalimanları, deniz limanları. Temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. Başörtüsü diye bir problem kalmadı. Bugün ellerine fırsat geçse, aynı problemi tekrar dayatırlar. Kadın hakları, çocuk haklarını güçlendirdik. Anayasamızda sizlerin oyları ile önemli reformlar yaptık. Darbeci anlayışa geçit vermemek için büyük reformlar yaptık. Bugün geldiğimiz noktada teröre mazeret teşkil eden tüm unsurları ortadan kaldırdık. Güvenlik güçlerimizin çetin mücadelesi ve diğer alanlardaki çalışmalar bizi 'Terörsüz Türkiye' sürecine getirdi" diye konuştu.

Bakan Tunç, yarın gerçekleştireceği bir dizi program için karayolu ile Trabzon'a hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
