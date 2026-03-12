Haberler

Bakan Gürlek: "10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak"

Bakan Gürlek: '10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma sağladıklarını belirtti. 10 yılı doldurmayan hakimlerin ticaret mahkemesi başkanı olamayacağını ifade eden Gürlek, iş dünyasının sorunlarına dikkat çekti ve dava süreçlerinin hızlandırılması için adımlar attıklarını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma getirdik. 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Gürlek, TİM'in Türkiye ekonomisi için bir lokomotif olduğunu belirtti. TİM üyelerinin istihdama ve üretime katkılarının son derece önemli olduğunu belirten Bakan Gürlek, iş dünyasının yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirterek dava süreçlerinin kısalması için gerekli adımları attıklarını kaydetti.

Bakan Gürlek, "Özellikle ticari davalarda, ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma getirdik. 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak. Ticaret mahkemelerini tek çatı altında toplamak için gerekli adımı attık. Özellikle ihracatta ve yatırım anlamında ülkemizde kimsenin sorun yaşamasını istemiyoruz. Bu konuda bürokratik olarak sorunlar çıkıyorsa bu sorunları da elimizden geldiğinde azaltacağız. Yargı olarak süreçlerin hızlanması için zaten çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'ye ziyaretleri için teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar

Zamanlama manidar! Komşuda kadınları askere çağırıyorlar
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

O ülkeyi açıkça tehdit etti: ABD'ye gelmeyin, can güvenliğiniz olmaz
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Aral Şimşir Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Süper Lig'den aldığı teklifi kulüp ismi verip açıkladı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi