ABD'li Başsavcılardan Trump Yönetimine Dava

ABD'li Başsavcılardan Trump Yönetimine Dava
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ABD'nin 16 eyaletinde görev yapan başsavcılar, Trump yönetiminin Ulusal Bilim Vakfı'nın fonlarını kesmesine ve yeni sınırlamalar getirmesine karşı federal mahkemede dava açtı. New York Başsavcısı Letitia James, bu politikaların bilime zarar vereceğini ve ekonomiyi zayıflatacağını belirtti.

ABD'nin 16 eyaletinde görev yapan başsavcıların, Trump yönetiminin Ulusal Bilim Vakfı'nın araştırma fonlarını kesen ve yeni sınırlamalar getiren politikalarına karşı federal mahkemede dava açtığı bildirildi.

ABD'nin 16 eyaletinde görev yapan başsavcılar, Trump yönetiminin Ulusal Bilim Vakfı (NSF) üzerinde uygulamaya koyduğu fon kesintileri ve yeni sınırlamalara karşı federal mahkemede dava açtı. New York Başsavcısı Letitia James öncülüğündeki 16 eyaletin başsavcısı, Trump yönetiminin Ulusal Bilim Vakfı'nın araştırma fonlarını sınırlandırma ve çeşitlilik programlarını kaldırma yetkisine sahip olmadığını kaydetti.

New York Başsavcısı James, "Trump yönetiminin bilime ve STEM'de çeşitliliği sağlamaya yönelik çalışmalara saldırıları, ekonomimizi ve ulusal güvenliğimizi zayıflatacaktır. Bilimin önüne siyaseti koymak ülkemizi sadece geriye götürecektir" dedi.

Ulusal Bilim Vakfı'nın verilerine göre; Trump yönetiminin politikaları sonrası 1700'den fazla hibe programı iptal edildi, kesintiye uğrayan fon miktarı da 1,4 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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