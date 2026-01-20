Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO bize adil davranmalı. NATO için çok büyük harcamalar yaptık ve onların yardımına yetişeceğimizden eminim ama onlar bizim yardımımıza gelir mi merak ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
