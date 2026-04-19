ABD Başkanı Donald Trump, "Biz çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü etmezlerse, ABD İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü vuracak" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı