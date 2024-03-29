81 il 973 ilçe seçim sonuçları anbean Sondakika.com'da!

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Seçim sonuçlarını anbean Sondakika.com'dan takip edebilirsiniz.

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Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi 1. sıra

İYİ Parti 2. sıra

Sol Parti 3. sıra

Büyük Birlik Partisi 4. sıra

Memleket Partisi 5. sıra

Anavatan Partisi 6. sıra

Demokratik Sol Parti 7. sıra

Yeniden Refah Partisi 8. sıra

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 9. sıra

Türkiye Komünist Partisi 10. sıra

Anadolu Birliği Partisi 11. sıra

Zafer Partisi 12. sıra

Halkın Kurtuluşu Partisi 13. sıra

Türkiye Komünist Hareketi 14. sıra

Bağımsız Türkiye Partisi 15. sıra

Gelecek Partisi 16. sıra

Yeni Türkiye Partisi 17. sıra

Cumhuriyet Halk Partisi 18. sıra

Emek Partisi 19. sıra

HÜDA Par 20. sıra

Halk ve Özgürlükler Partisi 21. sıra

Ocak Partisi 22. sıra

Adalet Birlik Partisi 23. sıra

Demokrat Parti 24. sıra

Güç Birliği Partisi 25. sıra

Millet Partisi 26. sıra

Milli Yol Partisi 27. sıra

Adalet Partisi 28. sıra

Genç Parti 29. sıra

Aydınlık Demokrasi Partisi 30. sıra

Milliyetçi Hareket Partisi 31. sıra

Türkiye İşçi Partisi 32. sıra

Demokrasi ve Atılım Partisi 33. sıra

Saadet Partisi 34. sıra

Vatan Partisi 35. sıra

İPTAL DURUMUNDA YENİLEME SEÇİMLERİ 2 HAZİRAN'DA

YSK, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.

1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeyle, seçimlerin ardından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.