81 il 973 ilçe seçim sonuçları anbean Sondakika.com'da!
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Seçim sonuçlarını anbean Sondakika.com'dan takip edebilirsiniz.
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Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi 1. sıra
- İYİ Parti 2. sıra
- Sol Parti 3. sıra
- Büyük Birlik Partisi 4. sıra
- Memleket Partisi 5. sıra
- Anavatan Partisi 6. sıra
- Demokratik Sol Parti 7. sıra
- Yeniden Refah Partisi 8. sıra
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 9. sıra
- Türkiye Komünist Partisi 10. sıra
- Anadolu Birliği Partisi 11. sıra
- Zafer Partisi 12. sıra
- Halkın Kurtuluşu Partisi 13. sıra
- Türkiye Komünist Hareketi 14. sıra
- Bağımsız Türkiye Partisi 15. sıra
- Gelecek Partisi 16. sıra
- Yeni Türkiye Partisi 17. sıra
- Cumhuriyet Halk Partisi 18. sıra
- Emek Partisi 19. sıra
- HÜDA Par 20. sıra
- Halk ve Özgürlükler Partisi 21. sıra
- Ocak Partisi 22. sıra
- Adalet Birlik Partisi 23. sıra
- Demokrat Parti 24. sıra
- Güç Birliği Partisi 25. sıra
- Millet Partisi 26. sıra
- Milli Yol Partisi 27. sıra
- Adalet Partisi 28. sıra
- Genç Parti 29. sıra
- Aydınlık Demokrasi Partisi 30. sıra
- Milliyetçi Hareket Partisi 31. sıra
- Türkiye İşçi Partisi 32. sıra
- Demokrasi ve Atılım Partisi 33. sıra
- Saadet Partisi 34. sıra
- Vatan Partisi 35. sıra
İPTAL DURUMUNDA YENİLEME SEÇİMLERİ 2 HAZİRAN'DA
YSK, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.
1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeyle, seçimlerin ardından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.